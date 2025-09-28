Звідки беруться переплати за воду?
У жовтні частина споживачів може отримати платіжки за холодну воду та водовідведення з донарахуваннями. Такі додаткові суми найчастіше з’являються у тих, хто не передає показники лічильників вчасно, повідомляє "Київводоканалі", передає 24 Канал.
Цікаво Держава компенсує частину комуналки: кому нарахують 700 гривень
Як зазначають у компанії, якщо дані лічильників не передати до кінця місяця, система автоматично розраховує споживання за середніми показниками. Через це споживач може заплатити більше, ніж фактично використав.
Чи залишаться тарифи на воду без змін?
Як повідомляють у НКРЕКП У Києві та більшості великих міст тарифи на холодну воду та каналізацію наразі не змінюються.
Водночас у менших населених пунктах місцева влада має право встановлювати власні тарифи, тому підсумкові суми у платіжках можуть різнитися.
Зверніть увагу! Якщо показники не внести до 30 – 31 жовтня, у платіжках за цей місяць можуть з’явитися суттєві донарахування.
Що відомо про зміни у комунальних тарифах: коротко про головне
У жовтні 2025 року тарифи для населення залишаться стабільними: електроенергія коштуватиме 4,32 гривні за кіловат-годину, а чинні ціни на газ від “Нафтогазу” збережуться щонайменше до 30 квітня 2026 року.
Національний банк очікує, що з 2026 року в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. Водночас у Верховній Раді не поділяють цього прогнозу.