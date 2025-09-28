Звідки беруться переплати за воду?

У жовтні частина споживачів може отримати платіжки за холодну воду та водовідведення з донарахуваннями. Такі додаткові суми найчастіше з’являються у тих, хто не передає показники лічильників вчасно, повідомляє "Київводоканалі", передає 24 Канал.

Цікаво Держава компенсує частину комуналки: кому нарахують 700 гривень

Як зазначають у компанії, якщо дані лічильників не передати до кінця місяця, система автоматично розраховує споживання за середніми показниками. Через це споживач може заплатити більше, ніж фактично використав.

Чи залишаться тарифи на воду без змін?

Як повідомляють у НКРЕКП У Києві та більшості великих міст тарифи на холодну воду та каналізацію наразі не змінюються.

Водночас у менших населених пунктах місцева влада має право встановлювати власні тарифи, тому підсумкові суми у платіжках можуть різнитися.

Зверніть увагу! Якщо показники не внести до 30 – 31 жовтня, у платіжках за цей місяць можуть з’явитися суттєві донарахування.

Що відомо про зміни у комунальних тарифах: коротко про головне