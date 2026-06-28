Украинцам старше 65 лет пересчитывают пенсии: кто получит доплату

Для украинцев, достигших 65-летнего возраста, закон предусматривает гарантированный минимальный размер пенсии при наличии необходимого страхового стажа. В 2026 году после повышения прожиточного минимума части пенсионеров автоматически пересчитают выплаты.

Какая доплата к пенсии предусмотрена после 65 лет?

Украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж, могут рассчитывать на повышение пенсии. Такую гарантию предусматривает Закон Украины"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В 2026 году мужчинам необходимо иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщинам всего 30 лет. При таких условиях минимальный размер пенсии по возрасту составляет 40% минимальной заработной платы.

Поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8 647 гривен, гарантированная минимальная пенсия для этой категории составит 3 458,80 гривен. При этом она не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а именно 2 595 гривен.

Кто имеет право на доплату?

Право на повышение имеют неработающие граждане, получающие пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Если же человек продолжает работать или осуществляет предпринимательскую деятельность, перерасчет с учетом нового размера минимальной заработной платы будет произведен только после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.

Какие еще доплаты получают пенсионеры по возрасту?

Помимо гарантированного минимального размера пенсии после 65 лет, в Украине действуют и ежемесячные возрастные доплаты. По достижении 70 лет пенсионерам назначают доплату в размере 300 гривен, после 75 лет в 456 гривен, а после 80 лет в 570 гривен.

Начисление происходит автоматически со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц доплату выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения.