Надбавка к пенсии в июне: кому начислят новую доплату

В апреле выплаты пенсионеров будут расти. Работающим гражданам необходимо знать определенные нюансы, относительно получения надбавки.

Какую надбавку предоставят в апреле

С 1 апреля запланирован перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Эти лица получат надбавку за новоприобретенный стаж.

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Размер доплаты за каждый дополнительный год стажа составляет 23,61 гривны. Соответственно, сумма повышения высчитывается индивидуально, учитывая время работы лица.

Однако, получить эту надбавку пенсионеры смогут только в июне. Это связано с внесением сведений об уплате ЕСВ.

Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля,

– объясняют в ПФУ

У кого еще вырастут пенсии

Перерасчет осуществляется только в случае, если лицо на 1 марта 2024 года успело приобрести не менее 24 месяцев стажа.

С 1 апреля произошел рост минимальной зарплаты. Теперь она составляет 8 тысяч гривен.

Соответственно увеличились и минимальные пенсии лиц старше 65 лет, которые приобрели полный стаж. С 1 апреля гарантированные выплаты этих пенсионеров составляют 3 200 гривен.

Гарантированная пенсия лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж, равна 40% от определенной в Украине минимальной зарплаты.