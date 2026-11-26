Украинцы могут получить дополнительные 1000 гривен: как оформить выплату от популярного банка
В конце года одно из финансовых учреждений подготовило приятный сюрприз для пожилых людей. Чтобы деньги поступили на счет, достаточно выполнить одно простое условие онлайн или в отделении.
Кто получит деньги и какие условия действуют
Украинские пенсионеры имеют возможность пополнить свой бюджет на 1000 гривен, если переведут получение государственных выплат на карту monobank.
Специальное предложение действует с 1 октября по 31 декабря 2026 года, а кроме наличных денег клиенты получат 5% кэшбэка в категории "Медицина" на целый год, что сообщает Монобанк.
Как подать заявление и не потерять на налогах
Бонусные средства зачисляются на счет кэшбэка в течение часа после первого поступления пенсии. В банке предупреждают, что сначала вы увидите сумму 1298,70 гривен, но после уплаты обязательных 23% налогов при выводе на карту на руки выйдет ровно 1000 гривен.
Чтобы изменить реквизиты, не нужно переоформлять саму пенсию. Это можно сделать:
- онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью "Дія.Підпис";
- или же лично обратиться в ЦПАУ или отделение ПФУ.
Заявление для печати легко скачать прямо в приложении банка в разделе "Реквизиты карты".
Открытие и обслуживание пенсионного счета абсолютно бесплатно, а снимать наличные без комиссий можно в любом банкомате страны.
Что еще предусмотрено для пенсионеров в декабре в плане доплат
Помимо банковских акций, государство также готовит финансовую поддержку для отдельных категорий граждан в конце года. В частности, многодетные пенсионеры, воспитавшие пятерых и более детей, получат ежемесячную надбавку в размере от 908 до 1038 гривен, напоминает 24 Канал.
Также продолжают действовать традиционные возрастные доплаты, которые Пенсионный фонд начисляет автоматически. Граждане, которым исполнилось 70 лет, получают дополнительные 300 гривен, с 75 лет эта сумма составляет 456 гривен, а пенсионеры старше 80 лет имеют право на максимальную надбавку в размере 570 гривен.