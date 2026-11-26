Хто отримає гроші та які умови діють

Українські пенсіонери мають можливість поповнити свій бюджет на 1000 гривень, якщо переведуть отримання державних виплат на картку monobank.

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Спеціальна пропозиція діє з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року, а крім живих грошей клієнти отримають 5% кешбеку в категорії "Медицина" на цілий рік, про що пише Монобанк.

Як подати заяву та не втратити на податках

Бонусні кошти зараховуються на рахунок кешбеку протягом години після першого надходження пенсії. У банку попереджають, що спочатку ви побачите суму 1298,70 гривні, але після сплати обов'язкових 23% податків під час виведення на картку, на руки вийде рівно 1000 гривень.

Щоб змінити реквізити, не потрібно переоформлювати саму пенсію. Це можна зробити:

онлайн через портал Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою Дія.Підпис;

або ж особисто звернутися до ЦНАПу чи відділення ПФУ.

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Заяву для друку легко завантажити прямо в застосунку банку в розділі "Реквізити картки".

Відкриття та обслуговування пенсійного рахунку є абсолютно безкоштовним, а знімати готівку без комісій можна в будь-якому банкоматі країни.

Які ще доплати передбачені для пенсіонерів у грудні

Окрім банківських акцій, держава також готує фінансову підтримку для окремих категорій громадян наприкінці року. Зокрема, багатодітні пенсіонери, які виховали п'ятьох і більше дітей, отримають щомісячну надбавку в розмірі від 908 до 1038 гривень, нагадує 24 Канал.

Також продовжують діяти традиційні вікові доплати, які Пенсійний фонд нараховує автоматично. Громадяни, яким виповнилося 70 років, отримують додаткові 300 гривень, від 75 років ця сума становить 456 гривень, а пенсіонери старше 80 років мають право на максимальну надбавку у 570 гривень.