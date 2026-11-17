Кому держава нарахує додаткові гроші у грудні

Вже наступного місяця громадяни похилого віку зможуть отримати додаткові виплати у розмірі від 908 до 1 038 гривень. Такі надбавки Пенсійний фонд нарахує багатодітним українцям, які виховали від п'яти дітей до шестирічного віку. Це право поширюється як на біологічних батьків, так і на тих, хто виховав усиновлених малюків згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

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Сума доплати обчислюється індивідуально та прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей базовий показник становить 2 595 гривень, і саме від нього вираховується відповідний відсоток. Принцип нарахування грошового бонусу максимально простий: чим більше дітей ви виховали, тим вищою буде щомісячна виплата.

Розмір надбавок у грудні 2026 року розподіляється так:

за 5 дітей держава доплачує 35% від мінімуму, що становить 908 гривень;

за 6 дітей нарахують 36% – 934 гривні;

за 7 дітей додадуть 37% – 960 гривень;

за 8 дітей виплата складе 38% – 986 гривень;

за 9 дітей можна очікувати 39% – 1 012 гривень;

за 10 і більше дітей гарантована максимальна надбавка у 40%, тобто 1 038 гривень.

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Що потрібно зробити для оформлення виплат

Українська система соціальних виплат побудована так, що доплати за виховання дітей не призначаються автоматично. Щоб гроші почали надходити на вашу банківську картку, необхідно особисто подати відповідну заяву до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Із собою обов'язково слід мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей та їхні паспорти за наявності. Також фахівцям може знадобитися ваша трудова книжка або інші довідки, що офіційно підтверджують страховий стаж.

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Які ще фінансові бонуси доступні пенсіонерам зараз

Варто нагадати, що українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, які залежать від віку. Як вже повідомлялося, найпоширенішою є вікова доплата, яку Пенсійний фонд нараховує автоматично. Після досягнення 70 років пенсіонерам додають 300 гривень, з 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а після 80 років літні люди отримують максимальні 570 гривень.

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Головна умова для отримання такої вікової компенсації полягає в тому, щоб загальна сума пенсії разом з усіма надбавками не перевищувала жорстку межу у 10 340 гривень. Крім того, українцям можуть проводити індивідуальний перерахунок пенсій, якщо людина самостійно знайде додаткові довідки про стаж чи зарплату, які впливають на фінальний розмір виплати.