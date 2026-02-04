Эти пенсионеры дополнительно получат более 2 000 гривен: будьте внимательны

В 2026 году вырос прожиточный минимум. Вследствие этого увеличился и размер специальной ежемесячной доплаты. Именно на эту выплату имеет право ряд пенсионеров, которые относятся к отдельным социально уязвимым категориям.

Кто получит выплату 2 600 гривен?

Указанные выплаты предусмотрены статьей 29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

На такую помощь имеют право пенсионеры, которые:

нетрудоустроенные;

и те, которые постоянно проживают в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Заметим, что это определенные зоны в северной части Украины. Они возникли после аварии на ЧАЭС. Характеристика этих зон отличается удаленностью от эпицентра катастрофы, сообщает ВРУ.

Также важно учесть нюансы:

если пенсионер уезжает из зоны отселения или его трудоустройство осуществлено за ее пределами, выплата средств прекращается;

этот процесс происходит автоматически, при изменении данных в государственных реестрах.

Обратите внимание! Такая ежемесячная доплата ранее составляла – 2 391 гривны. Однако после увеличения прожиточного минимум она – 2 595 гривен.

Что еще важно знать об этой доплате?

Согласно закону, на такую надбавку имеют право именно те граждане, которые проживали или работали на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года. В то же время у этих лиц должен быть оформлен официально статус пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС.

Если же, пенсионеры покинули загрязненные зоны, а потом вернулись – они не имеют право на такие выплаты. Также такая помощь не предоставляется тем, кто переехал или зарегистрировался на этих территориях уже после аварии.

Интересно! Сейчас, как показывает статистика, в радиационно загрязненных зонах проживает ориентировочно 105 тысяч пенсионеров.