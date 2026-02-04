Укр Рус
Эти пенсионеры дополнительно получат более 2 000 гривен: будьте внимательны
4 февраля, 07:00
Эти пенсионеры дополнительно получат более 2 000 гривен: будьте внимательны

Анастасия Зорик
  • В 2026 году пенсионеры, не работающие и проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, получат ежемесячную доплату в размере 2 600 гривен.
  • Если пенсионер покидает зону отселения или трудоустраивается за ее пределами, выплата автоматически прекращается.

В 2026 году вырос прожиточный минимум. Вследствие этого увеличился и размер специальной ежемесячной доплаты. Именно на эту выплату имеет право ряд пенсионеров, которые относятся к отдельным социально уязвимым категориям.

Кто получит выплату 2 600 гривен?

Указанные выплаты предусмотрены статьей 29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

На такую помощь имеют право пенсионеры, которые:

  • нетрудоустроенные;
  • и те, которые постоянно проживают в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Заметим, что это определенные зоны в северной части Украины. Они возникли после аварии на ЧАЭС. Характеристика этих зон отличается удаленностью от эпицентра катастрофы, сообщает ВРУ.

Также важно учесть нюансы:

  • если пенсионер уезжает из зоны отселения или его трудоустройство осуществлено за ее пределами, выплата средств прекращается;
  • этот процесс происходит автоматически, при изменении данных в государственных реестрах.

Обратите внимание! Такая ежемесячная доплата ранее составляла – 2 391 гривны. Однако после увеличения прожиточного минимум она – 2 595 гривен.

Что еще важно знать об этой доплате?

  • Согласно закону, на такую надбавку имеют право именно те граждане, которые проживали или работали на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года. В то же время у этих лиц должен быть оформлен официально статус пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС.

  • Если же, пенсионеры покинули загрязненные зоны, а потом вернулись – они не имеют право на такие выплаты. Также такая помощь не предоставляется тем, кто переехал или зарегистрировался на этих территориях уже после аварии.

Интересно! Сейчас, как показывает статистика, в радиационно загрязненных зонах проживает ориентировочно 105 тысяч пенсионеров.