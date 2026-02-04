Хто отримає виплату 2 600 гривень?

Вказані виплати передбачені статтею 29 закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

На таку допомогу мають право пенсіонери, які:

непрацевлаштовані;

та ті, що постійно проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення.

Зауважимо, що це визначені зони у північній частині України. Вони виникли після аварії на ЧАЕС. Характеристика цих зон відрізняється віддаленістю від епіцентру катастрофи, повідомляє ВРУ.

Також важливо врахувати нюанси:

якщо пенсіонер їде із зони відселення або його працевлаштування здійснено за її межами, виплата коштів припиняється;

цей процес відбувається автоматично, при зміні даних в державних реєстрах.

Зверніть увагу! Така щомісячна доплата раніше складала – 2 391 гривні. Проте після збільшення прожиткового мінімум вона – 2 595 гривень.

Що ще важливо знати про цю доплату?

Згідно з законом, на таку надбавку мають право саме ті громадяни, які проживали чи працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року. Водночас у цих осіб має бути оформлений офіційно статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.

Якщо ж, пенсіонери покинули забруднені зони, а потім повернулися – вони не мають право на такі виплати. Також така допомога не надається тим, хто переїхав або зареєструвався на цих територіях уже після аварії.

Цікаво! Наразі, як показує статистика, в радіаційно забруднених зонах проживає орієнтовно 105 тисяч пенсіонерів.