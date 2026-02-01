Пенсійні доплати для УБД: як формується підвищена виплата

В Україні учасники бойових дій належать до категорії пенсіонерів із розширеним рівнем соціального захисту. Однією з ключових гарантій є щомісячна надбавка до пенсії, яка прив’язана до соціальних стандартів держави.

Зокрема, розмір доплати становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що підтверджують офіційні роз’яснення Пенсійний фонд України.

Цікаво! Також для цієї категорії передбачена невелика, але гарантована адресна виплата на проживання у розмірі 40 гривень на місяць. Вона нараховується незалежно від того, яку саме пенсію отримує ветеран.

Окрім базової надбавки, для ветеранів діє правило мінімального пенсійного забезпечення. Сукупний розмір пенсії разом із доплатами не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму.

Якщо розрахована пенсія не дотягує до цієї межі, держава компенсує різницю шляхом додаткових нарахувань.

Чи є дострокова пенсія для ветеранів?

Учасники бойових дій можуть скористатися правом на ранній вихід на пенсію – аж на п’ять років раніше загальновстановленого віку. Це право закріплене у профільному пенсійному законодавстві.

Для чоловіків мінімальний пенсійний вік може становити 55 років за наявності необхідного страхового стажу.

Для жінок лише 50 років за умови виконання вимог щодо тривалості страхового періоду.

Водночас ключову роль відіграє не лише право на дострокову пенсію, а й параметри її розрахунку. Сума виплати визначається індивідуально, залежно від страхового стажу та офіційного доходу, з якого сплачувалися внески.

Які є соціальні гарантії для ветеранів?