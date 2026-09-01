Сентябрьский бонус к пенсии: кому из украинцев начислят до 3 100 гривен и что для этого нужно сделать

Первый месяц осени принесет приятный финансовый сюрприз для отдельных категорий пожилых граждан. Государство готовит специальные денежные выплаты, которые существенно поддержат семейный бюджет.

Кому и сколько доплатят в сентябре?

В сентябре отдельные украинцы еще могут получить единовременную государственную выплату, предусмотренную для граждан с особым статусом. Размер помощи зависит от категории получателя и может достигать нескольких тысяч гривен.

Для большинства пенсионеров средства поступают автоматически вместе с пенсией в августе. Однако если человек имел право на выплату, но не получил ее в установленные сроки, в 2026 году предусмотрена возможность подать заявление позже. В частности, ПФУ устанавливает срок до 1 октября, а в отдельных случаях – до 1 ноября, сообщает Пенсионный фонд.

Кто имеет право на выплату?

Размер единовременной помощи определяется в зависимости от статуса получателя. Деньги предусмотрены, в частности, для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и других категорий граждан.

Наибольшая сумма предусмотрена для людей с особыми заслугами перед Украиной и лиц с инвалидностью вследствие войны I группы. Для других категорий размер выплаты ниже.

Как получить деньги?

Пенсионерам, которым выплата назначается автоматически, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же человек не является пенсионером, для получения помощи необходимо подать соответствующее заявление.

Сделать это можно через сервисный центр ПФУ, ЦПАУ или электронный портал Пенсионного фонда. При обращении необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и соответствующий статус.

Что еще доступно украинским пенсионерам в плане надбавок?

Августовское единовременное пособие – не единственный способ увеличить свои доходы. Напомним, ранее мы писали, что украинцы старше 70 лет имеют право на ежемесячную возрастную доплату, которая составляет от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.Кроме того, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, могут оформить дополнительную тысячу к пенсии (в настоящее время это 1 038 гривен).

А для тех, кто постоянно проживает или работает в горной местности, предусмотрен специальный бонус в виде 20% надбавки к основной сумме выплат. Поэтому внимательно проверьте свои документы и статус, чтобы не лишиться законных денег от государства.