УБД имеют право на прибавку к пенсии: какую сумму выплатят уже в апреле

Доплата к пенсии для участников боевых действий формируется не из одной надбавки, а сразу из нескольких составляющих. Именно поэтому конечная сумма может отличаться, поэтому ее важно "определять" не только в общих чертах, как для пенсионеров по возрасту.

Имеет ли право УБД на доплаты к пенсии?

Участникам боевых действий в Украине пенсионные выплаты формируют не только по общим правилам, но и с учетом специальных государственных гарантий. Поэтому фактическая сумма, которую получает ветеран, обычно состоит из основной пенсии и отдельных обязательных доплат, предусмотренных законодательством, напоминает Пенсионный фонд.

Одна из таких доплат - ежемесячная надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кроме нее, для УБД предусмотрено также фиксированную ежемесячную адресную помощь на проживание в размере 40 гривен.

В то же время этими двумя выплатами пенсионные гарантии для ветеранов не ограничиваются.

Какие минимальные пенсии для УБД?

Для участников боевых действий действует отдельный минимальный стандарт пенсионного обеспечения. Совокупный размер пенсии вместе со всеми надбавками, повышениями и другими доплатами не может быть ниже 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, уточняет ведомство.

Если после всех индивидуальных расчетов общая сумма выплаты не достигает этого уровня, государство должно доначислить разницу. Именно поэтому для УБД важно учитывать не только отдельную надбавку, а весь гарантированный порог пенсионного обеспечения.

Может ли УБД выйти досрочно на пенсию?

Отдельным преимуществом для этой категории является право на досрочный выход на пенсию. Участники боевых действий могут оформить пенсию раньше общего пенсионного возраста: ориентировочно на пять лет раньше, если выполнены требования по страховому стажу.

Важно! Для мужчин такой порог может составлять 55 лет, для женщин это 50 лет, но при условии наличия необходимого страхового периода, установленного законом.

В то же время сам факт наличия статуса УБД не означает одинаковой пенсии для всех ветеранов. Основной размер выплаты определяют индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа, уровня официального заработка и суммы взносов, уплаченных в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

То есть статус участника боевых действий дает право на специальные доплаты и льготы, но базовая пенсия все равно зависит от персональной трудовой истории человека.

Какие льготы действуют для УБД в апреле?