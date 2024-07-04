В августе пенсионеры получат существенную доплату к пенсии

Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины в августе. Для этого нужно подать заявление на получение разовой денежной помощи до 1 августа.

Кто будет иметь прибавку к пенсии

В зависимости от статуса пенсионера, выплаты составят от 450 до 3100 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

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Такую возможность обеспечивают Законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" предусматривают разовую денежную помощь ко Дню Независимости.

Кто может иметь выплату:

Пенсионеры получат помощь вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения.

А ветеранам войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где эти граждане проходят службу или работают. Для получения выплаты нужно подать заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Также средства получат граждане, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами и не проходят службу или работают. Для получения денег нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплату проведут по месту жительства на текущий счет в банке.

Каким будет размер выплаты

Размер помощи зависит от статуса получателя: