Пенсии вырастут на почти 600 гривен: кто получит надбавку уже в ноябре

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку со стороны государства. Условия для начисления средств зависят от нескольких важных критериев.

Кто имеет право на дополнительные выплаты по возрасту в ноябре

В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит ежемесячную возрастную надбавку, которая может достигать 570 гривен. Главное условие для начисления этих средств заключается в том, что общий размер пенсии получателя не должен превышать 10 340,35 гривны, сообщил Пенсионный фонд Украины.

Обратите внимание! При этом компенсация полагается исключительно тем гражданам, которые оформили пенсию по возрасту, тогда как для других видов выплат она не предусмотрена.

Размер ежемесячной компенсации дифференцирован и напрямую зависит от достигнутого человеком возраста. Чем старше получатель, тем более значительную помощь начисляет государство:

гражданам в возрасте от 70 до 74 лет выплачивают 300 гривен;

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет имеют право на 456 гривен;

для лиц в возрасте от 80 лет и старше установлена максимальная доплата в размере 570 гривен.

Отметим, сумма надбавки за первый месяц после дня рождения нередко вызывает вопросы у пенсионеров из-за неполного размера. Дело в том, что компенсацию выплачивают пропорционально, начиная с конкретной даты рождения пожилого человека. Полную фиксированную сумму сразу получают только те граждане, чей день рождения приходится на 1-е число месяца.

Важно! Для получения этих денег пенсионерам не придется бежать в сервисные центры или стоять в очередях. Все расчеты специалисты производят автоматически на основе информации из Государственного реестра застрахованных лиц.

К слову, украинцы имеют право на получение помощи при уходе за родственником. Сумма компенсации не фиксирована, она определяется индивидуально для каждой семьи. В настоящее время такая выплата составляет 3 209 гривен. Однако, чтобы получить эти средства, "опекун" должен соответствовать установленным критериям и подать документы в ПФУ.