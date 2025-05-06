Какая должна быть пенсия, чтобы получать доплату от ООН

ООН предоставляет некоторым украинским пенсионерам специальную доплату. Эта помощь доступна только тем лицам, которые живут в зоне активных или потенциальных боевых действий.

Кто может получить специальную доплату от ООН в 2025 году

Доплата от ООН выплачивается только пенсионерам, имеющим пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Также важным условием для получения этой помощи является то, что пенсионер не получал денежную помощь от международных организаций. Речь идет о периоде с 1 марта 2023 года.

Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Какой размер этой доплаты

Размер этой доплаты рассчитывается индивидуально. Она равна разнице между 3 250 и суммой пенсии.

Разберемся на примере, представим, что пенсионная выплата лица – 2 900 гривен. Соответственно, эта доплата составляет – 350 гривен.

Обратите внимание! Эта доплата начисляется автоматически с учетом данных, что размещены в реестрах.