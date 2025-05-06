Какая должна быть пенсия, чтобы получать доплату от ООН
- ООН предоставляет доплату украинским пенсионерам, живущим в зоне боевых действий.
- Доплата составляет разницу между 3 250 гривен и фактической пенсией.
ООН предоставляет некоторым украинским пенсионерам специальную доплату. Эта помощь доступна только тем лицам, которые живут в зоне активных или потенциальных боевых действий.
Кто может получить специальную доплату от ООН в 2025 году
Доплата от ООН выплачивается только пенсионерам, имеющим пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Также важным условием для получения этой помощи является то, что пенсионер не получал денежную помощь от международных организаций. Речь идет о периоде с 1 марта 2023 года.
Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
Какой размер этой доплаты
Размер этой доплаты рассчитывается индивидуально. Она равна разнице между 3 250 и суммой пенсии.
Разберемся на примере, представим, что пенсионная выплата лица – 2 900 гривен. Соответственно, эта доплата составляет – 350 гривен.
Обратите внимание! Эта доплата начисляется автоматически с учетом данных, что размещены в реестрах.