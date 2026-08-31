Перерасчет пенсий в сентябре: кому из пенсионеров увеличат выплаты

В сентябре новый перерасчет пенсий не запланирован. В то же время некоторые пенсионеры почувствуют увеличение выплат. Их пенсии вырастут благодаря надбавке по возрасту.

Кто может получить доплату по возрасту

Возрастная доплата назначается пенсионерам, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривен, сообщает ПФУ. Также важно, чтобы:

лицо получало пенсию по возрасту;

достигло возраста 70 лет.

Размер этой доплаты зависит от возраста:

после достижения 70 лет пенсионеру устанавливают доплату в размере 300 гривен в месяц;

для людей в возрасте от 75 до 79 лет она составляет уже 456 гривен;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, предусмотрена наибольшая сумма – 570 гривен.

Отметим, что в первый месяц эта доплата будет выплачена не в полном размере. Все из-за нюансов ее начисления. Ведь доплату по возрасту назначают не с начала месяца, а непосредственно с даты, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.

Важно! Сумма за первый месяц зависит от конкретной даты рождения пенсионера. Например, если 70 лет исполнилось 1-го числа, доплату начислят в полном объеме за весь месяц. Если же день рождения приходится на 20-е число, выплата будет рассчитана только за дни, оставшиеся до конца месяца.

В Пенсионном фонде Украины поясняют, что такой принцип начисления связан с тем, что право на возрастную доплату возникает именно в день достижения установленного возраста.

К слову, украинские пенсионеры могут ощутить увеличение выплат и за счет других надбавок. Например, благодаря начислению горной надбавки.

На такую доплату могут рассчитывать пенсионеры, которые постоянно проживают или официально работают в горных населенных пунктах. Эти лица имеют право на 20% надбавки к своей основной пенсии.