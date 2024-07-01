Почему вы получаете уменьшенную доплату за возраст

Часть пенсионеров получает доплату за возраст. Однако некоторые из этих надбавок кажутся гражданам меньшими, чем это предполагается.

Кто может получить надбавку по возрасту

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. При условии, что их ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.

Читайте также Изменения в социальных выплатах: что теперь будет с помощью для некоторых украинцев

Размер этой доплаты сейчас такой;

лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Почему доплата уменьшена

Пенсионная выплата содержит в себе не только "чистую" пенсию, а и все доплаты.

Некоторые украинцы ожидают, что доплата по возрасту со временем суммируется. Однако это не так. Такая надбавка только растет.

То есть, пенсионер в 77 лет получает 456 гривен, а не 300+456 гривен. Фактически, после 75 лет такая доплата выросла на 156 гривен.

Такая доплата назначается автоматически. Надбавка начисляется в месяц, когда у пенсионера день рождения.