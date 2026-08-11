1000 до пенсии после 80 лет: кому в сентябре назначат ежемесячную доплату

Пенсия после 80 лет может значительно увеличиться, однако решающим фактором является не только возраст. В некоторых случаях право на доплату в размере более 1 000 гривен возникает только после подачи соответствующего документа.

Кому назначают доплату в размере 1038 гривен

Главное условие получения ежемесячной доплаты – человек должен проживать один и нуждаться в постоянной посторонней помощи в связи с состоянием здоровья. Кроме того, у него не должно быть трудоспособных родственников, которые в соответствии с законом обязаны обеспечивать его содержание, напоминает Пенсионный фонд.

Именно поэтому после 80 лет пенсия растет не у всех одинаково. Для одних изменения ограничиваются возрастной надбавкой, а другие могут оформить еще и отдельную компенсационную выплату на уход.

Решающим документом является заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК). Именно оно подтверждает, что пенсионер не может самостоятельно обслуживать себя и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Почему сумма составляет именно 1 038 гривен

Размер этой выплаты определен законом и зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Доплата составляет 40 % этого показателя.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц равен 2 595 гривен, поэтому ежемесячная надбавка составляет 1 038 гривен.

Как оформить выплату

Оформление начинается не в Пенсионном фонде, а у семейного врача. Если состояние здоровья человека свидетельствует о необходимости постоянного ухода, врач направляет его в врачебно-консультативную комиссию.

После получения заключения ЛКК необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и подать документы, подтверждающие право на выплату. Только после этого надбавку могут назначить.

Что еще ждет пенсионеров после 80 лет

Помимо этой выплаты, по достижении 80-летнего возраста Пенсионный фонд автоматически назначает возрастную доплату, если пенсионер соответствует установленным законом критериям.

Также отдельные украинцы могут получать надбавки за сверхнормативный страховой стаж, особые заслуги перед Украиной и другие доплаты, предусмотренные законодательством.