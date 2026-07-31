Эти пенсионеры получат более 1000 гривен в августе: доплата в связи с ухудшением состояния здоровья

Пенсионеры имеют право на различные виды доплат. В частности, на надбавку, выплачиваемую в связи с ухудшением состояния здоровья. Кто имеет право на эту выплату сейчас, рассказываем далее.

Кому предоставляется такая доплата?

Доплата в связи с ухудшением состояния здоровья предоставляется пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, сообщает Пенсионный фонд. Также критериями для получения этой помощи являются:

пенсионер достиг 80-летнего возраста;

проживает в одиночестве;

не имеет трудоспособных родственников, которые могли бы обеспечивать его содержание;

пенсионер нуждается в уходе согласно заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Обратите внимание! Чтобы получить медицинское заключение, пенсионеру необходимо пройти комиссию. Направление выдает семейный врач.

Эта доплата назначается после обращения лица в ПФУ. Помимо заявления, пенсионер должен предоставить пакет документов. В частности, справку от врачебной комиссии.

Рассчитывается эта доплата как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, по состоянию на 2026 год, этот показатель составляет 1 038 гривен.

К слову, украинские пенсионеры имеют право и на другие доплаты. В частности, на надбавку по возрасту. Она предоставляется пенсионерам старше 70 лет, чья общая ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.

Размер возрастной надбавки зависит от возраста. В настоящее время она колеблется в пределах от 300 до 570 гривен.