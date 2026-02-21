Сверхурочный стаж может принести доплату: кому выпишут надбавку в этом году

В 2026 году часть пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты за стаж сверх установленной нормы. В то же время право на такую надбавку будут иметь не все, ведь размер и сам факт доплаты будут зависеть от ряда условий.

Кому назначат доплату за стаж в 2026 году?

Право на такое повышение имеют пенсионеры, которым пенсия по возрасту назначена по нормам закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для лиц, оформивших пенсию после 1 октября 2011 года, дополнительным считается страховой стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин. Именно годы сверх этих пределов могут влиять на увеличение пенсионной выплаты.

Справочно: механизм расчета предусматривает, что за каждый полный год сверхнормативного стажа пенсия может увеличиваться на 1% от ее исчисленного размера. В то же время законодательство закладывает предохранитель, что такое повышение не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Для лиц, которые получили право на пенсию до 1 октября 2011 года, применяются другие подходы к определению сверхурочного стажа. Они базируются на переходных положениях пенсионного законодательства и могут отличаться от современной модели расчета.

В соответствии с этим, доплата не является универсальной фиксированной суммой, а определяется индивидуально, исходя из сочетания двух показателей: размера пенсии конкретного человека и установленной социальной границы.

Какой размер доплаты за стаж в 2026 году?

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2595 гривен, рассказали в ПФУ. Это формирует максимальный предел доплаты за стаж в размере 25,95 гривны в месяц за каждый полный год стажа сверх нормы.

Например! При наличии 10 полных дополнительных лет стажа повышение может составлять до 259,50 гривны ежемесячно. Если же 1% от фактического размера пенсии меньше этого показателя, доплата будет определяться именно от реального размера пенсионной выплаты.

Отдельно важно учитывать технические нюансы начисления. В расчет включаются только полные годы стажа сверх нормы, тогда как неполные периоды не учитываются.

Начисление повышения происходит автоматически при назначении или очередном перерасчете пенсии, без необходимости дополнительных обращений в органы Пенсионного фонда.

