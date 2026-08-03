Доплата к пенсии: кто может получить дополнительные средства за большой стаж

Украинцы могут рассчитывать на доплату к пенсии, если много работали. Речь идет о надбавке за сверхнормативный стаж.

Кто может получить деньги за сверхнормативный стаж

При этом имеющийся у лица сверхнормативный стаж не может быть ограничен, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

За каждый полный год страхового стажа (свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии.

При этом пенсионная выплата не может увеличиться более чем на 1% от минимального размера пенсии по возрасту.

Следует также добавить: для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, действует другое правило начисления доплаты за сверхнормативный стаж. Там стаж составляет более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

В частности, требования к страховому стажу по состоянию на 2026 год следующие:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Напомним, что со 2 августа изменились правила начисления стажа. Дело в том, что вступают в силу изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отныне к страховому стажу могут зачисляться периоды работы, за которые работодатель начислил страховые взносы и подал отчетность, однако не уплатил их.