Украинцы лишились важной надбавки: кому навсегда отменили одну из ежемесячных доплат

Часть пенсионеров больше не сможет рассчитывать на приятный финансовый бонус к своим основным выплатам. Речь идет о ежемесячной надбавке для почетных доноров крови.

Кого из пенсионеров лишили дополнительных выплат

Надбавка для доноров ранее составляла 10% от прожиточного минимума, что составляет около 300–320 гривен. Но согласно новым правилам, вступившим в силу еще 25 января 2023 года, эта выплата для новых доноров официально отменена, о чем указано в Законе Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Также были отменены дополнительный выходной день после сдачи крови, специальные выплаты в случае временной нетрудоспособности и надбавки к стипендиям для студентов.

Обратите внимание! Важный нюанс заключается в том, что закон не имеет обратной силы.

Что это означает? Если человек успел получить статус почетного донора до вступления в силу новых правил, то государство продолжит начислять средства ежемесячно

Зато украинцы, получающие этот статус сейчас, финансовой поддержки уже не получат.

В Пенсионном фонде отметили, что сохраняются такие права:

увольнение от работы в день сдачи крови/компонентов на предприятии, в учреждении или организации независимо от формы собственности с сохранением среднего заработка;

право на бесплатное обследование состояния здоровья перед процедурой и обеспечение донора бесплатным питанием или денежной компенсацией на обед в день сдачи крови.

Напомним, что уже в 2027 году некоторым украинцам могут и уменьшить пенсии. Эти изменения привязаны к проекту Государственного бюджета на следующий год.