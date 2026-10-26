Українці втратили важливу надбавку: кому назавжди скасували одну зі щомісячних доплат

Кого з пенсіонерів залишили без додаткових грошей

Надбавка для донорів раніше становила 10% від прожиткового мінімуму, що становить близько 300 – 320 гривень. Але згідно з новими правилами, які набрали чинності ще 25 січня 2026 року, цю виплату для нових донорів офіційно скасовано, про що вказано у Законі України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

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Також було скасовано додатковий вихідний після здачі крові, спеціальні виплати у разі тимчасової непрацездатності та надбавки до стипендій для студентів.

Зауважте! Важливий нюанс полягає в тому, що закон не має зворотної дії.

Що це означає? Якщо людина встигла отримати статус почесного донора до набуття чинності новими правилами, то держава продовжить нараховувати кошти щомісяця

Натомість українці, які здобувають цей статус зараз, фінансової підтримки вже не отримають.

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У Пенсійному фонді зазначили, що зберігаються такі права:

звільнення від роботи у день здачі крові/компонентів на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форми власності зі збереженням середнього заробітку;

право на безкоштовне обстеження стану здоров’я перед процедурою та забезпечення донора безоплатним харчуванням або грошовою компенсацією на обід у день здачі крові.

Нагадаємо, що вже у 2027 році деяким українцям можуть зменшити пенсії. Ці зміни прив'язані до проєкту Державного бюджету на наступний рік.