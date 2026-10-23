"Удар" по пенсіях: кому з українців уріжуть виплати у 2027 році

Кого саме торкнуться нові фінансові обмеження?

Нові зміни вказані у законопроєкті № 16000 про Державний бюджет України на 2027 рік.

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Але слід одразу зазначити, що йдеться не про тотальне скорочення всіх виплат. Якщо спеціальна пенсія перетне встановлену межу, то до "надлишку" застосують спеціальний коефіцієнт, який зробить фактичну суму на картці меншою за початковий розрахунок.

Зверніть увагу! Водночас військовослужбовцям хвилюватися не варто – на їхні виплати ці правила не поширюватимуться.

Наразі точний перелік виплат, які будуть регулюватися цим правилом, ще формується. Усі зміни прив'язані до проєкту Державного бюджету на 2027 рік.

Якщо Верховна Рада підтримає цей документ у нинішній редакції, то механізм урізання запрацює вже з 1 січня 2027 року.

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Які рішення щодо пенсій ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що завдяки закладеному в Бюджеті на 2027 рік зростанню прожиткового мінімуму, звичайні пенсіонери зможуть розраховувати на більші доплати. Їх будуть нараховувати за понаднормовий стаж.