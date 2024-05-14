Как пенсионеру с инвалидностью получать больше денег: какие есть доплаты в 2024 году

В Украине лица с инвалидностью могут получать дополнительные выплаты. Однако, такой человек должен соответствовать нескольким критериям.

Кто получит доплаты к пенсии от ООН

Сейчас в Украине действует программа Всемирной продовольственной программы ООН. Согласно ей, лица с инвалидностью с детства, а также дети с инвалидностью – имеют в 2024 году право на дополнительную выплату к пенсии.

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При этом, чтобы получить дополнительную выплату, такое лицо должно соответствовать определенным критериям:

иметь пенсию не выше 3 250 гривен;

проживать на контролируемой Украиной территории;

не получать другие международные выплаты (от ООН, ЮНИСЕФ) или выплаты от государства (для ВПЛ – на закупку твердого топлива в отопительный сезон).

Какой размер помощи от ООН Размер дополнительной помощи является индивидуальным и рассчитывается как надбавка к уже назначенной пенсии, достигая общей суммы 3 250 гривен. То есть основная пенсия ниже, выплата будет увеличена до этой суммы. К примеру, при пенсии в размере 2 700 гривен предоставляется дополнительный платеж в размере 550 гривен.

Как получить выплаты

Дело в том, что минимальные выплаты пенсий по инвалидности в Украине могут составлять меньше, чем 3 250 гривен в ряде случаев:

для людей с инвалидностью І группы минимальная пенсия составляет – 2 760 гривен;

неработающих людей с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

работающих со ІІ или ІІІ группы инвалидности – 2 093 гривны.

Таким образом, получение дополнительной выплаты происходит автоматически и не требует отдельного обращения происходит автоматически и не требует отдельного обращения. Эта доплата направляется на тот же банковский счет, на который поступает основная пенсия, через банковский перевод или почтовым отправлением через "Укрпочту".