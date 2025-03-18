Какие доплаты для учителей ввело правительство в 2025 году

В 2025 году украинские учителя получат разного рода доплаты. В частности, речь идет о специальных выплатах в рамках "Зимней поддержки".

Какие дополнительные выплаты получат в этом году учителя

Сейчас почти 500 тысяч учителей получают дополнительную тысячу гривен к зарплате, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Напомним! Дополнительная 1000 гривен (до вычета налогов 1 300 гривен) предоставляется учителям с 1 января 2025 года.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Около 500 тысяч педагогов получают ежемесячно 1000 гривен. С сентября объем доплат удвоится.

То есть, с сентября учителя начнут получать ежемесячно дополнительно 2 600 гривен. После вычета налогов, эта доплата составит 2 тысячи гривен.

В целом фонд оплаты педагогов на этот год составляет 115 миллиардов гривен,

– сообщил премьер.

Обратите внимание! По словам Шмыгаля, в этом году правительство также предусмотрело средства на повышение квалификации и профессиональный рост учителей.