Надбавки к пенсии для пенсионеров старше 70 лет: как получить эти доплаты

Украинские пенсионеры могут увеличить свою пенсию благодаря надбавкам. Некоторые из них назначаются автоматически, за другими нужно обращаться в ПФУ.

Какие есть надбавки к пенсии

Пенсионерам начисляют возрастную надбавку после того, как лицо достигло определенного возраста. Эту доплату не получают только те, у кого есть пенсионные выплаты более 10 340,35 гривен.

Читайте также Оживление в банках и на черном рынке: на сколько вырос курс доллара

Сейчас размер возрастных надбавок таков:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно имеют ежемесячно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эта прибавка автоматически добавляется в общую сумму пенсии. Размер доплаты изменяется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста.

Какие еще надбавки к пенсии могут получать украинцы:

За детей

Если пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего (до 18 лет), он может получать ежемесячную доплату в размере 150 гривен. Для этого нужно предоставить ПФУ подтверждающие документы.

За донорство

Лица, имеющие официальный статус "Почетного донора", могут ежемесячно получать доплату 10% от общего прожиточного минимума. В 2023 году эта сумма составляет 2 580 гривен. То есть сейчас такая прибавка к пенсии равняется 258 гривнам.