Доплаты к пенсии в 65 лет: имеют ли пенсионеры на них право
Украинцы, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж, должны получать пенсию, составляющую не менее 40% от их заработной платы. Возможны ли к ней доплаты, читайте дальше.
Имеют ли доплаты 65-летние пенсионеры
В случае, если пенсия 65-летнего лица меньше этих 40% от минимальной заработной платы, то тогда ей автоматически начисляют доплату до указанного минимума. Таким образом, когда минимальная зарплата равна 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен. Однако, фактически она составляет 3 370 гривен.
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Обратите внимание! В таком случае доплата к пенсии устанавливается автоматически, то есть не требует личного обращения в ПФУ.
Стоит отметить, что после достижения 70-летнего возраста пенсионеры имеют право на автоматическую доплату по возрасту. Размер этой надбавки зависит от возраста получателя пенсии и со временем растет. В частности:
- пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.
- пенсионеры от 75 до 79 лет – 456 гривен.
- пенсионеры старше 80 лет – 570 гривен.