Пенсии подрастут: названы четыре категории, которые получат доплаты

В мае часть пенсионеров получит повышенные выплаты, для отдельных категорий предусмотрены дополнительные надбавки и гарантии. Размер доплат в каждом случае отличается, но для части получателей они могут заметно повлиять на общую сумму пенсии.

Кто получит доплаты уже в мае?

в мае пенсии подрастут как минимум для четырех категорий: трех возрастных групп после 80 лет и 65-летних пенсионеров с необходимым страховым стажем. В каждом случае размер повышения определяется индивидуально, отмечает Пенсионный фонд.

Интересно Пенсия в Германии: какая выплата считается чертой бедности

Одно из основных оснований для повышения – это достижение соответствующего возраста. Пенсионеры, которым в апреле исполнилось 70, 75 или 80 лет, уже в мае получат возрастные надбавки. Их размер составляет до 300, 456 и 570 гривен соответственно.

Важно! В первый месяц после дня рождения доплата начисляется не в полном объеме, а пропорционально, только за те дни, когда лицо уже достигло соответствующего возраста.

Кроме того, следует знать, что действует ограничение: надбавку назначают только в случае, если основная пенсия не превышает 10 340 гривен. Также возрастные надбавки не суммируются между собой, поэтому пенсионер получает только одну, в соответствии со своим возрастом.

Есть ли доплата к пенсии после 65 лет?

Отдельно предусмотрено доплата для пенсионеров в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для этой категории установлен свой гарантированный минимальный уровень выплат, объясняет ведомство.

Если пенсия ниже 40% минимальной заработной платы (по состоянию на сейчас это 3 200 гривен), Пенсионный фонд осуществляет доплату до этого уровня.

Была ли проведена в этом году индексация пенсии?