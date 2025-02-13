Кто из украинцев может получать две пенсии одновременно

В 2025 году некоторые украинцы будут иметь право на получение двух пенсий одновременно. Кроме того, в отдельных случаях предусмотрены существенные надбавки к основным выплатам.

Кто может получить две пенсии одновременно

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает, что подавляющее большинство граждан может получать только одну пенсию, передает 24 Канал.

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Однако для отдельных категорий лиц предусмотрены исключения. Две пенсии одновременно могут оформить:

люди с инвалидностью;

граждане, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью.

В частности, пенсию по инвалидности назначают в случае потери трудоспособности из-за общего заболевания, при условии наличия необходимого страхового стажа.

Доплаты к пенсии могут начислять, если человек с инвалидностью ухаживает за ребенком с инвалидностью, взрослым лицом с инвалидностью с детства I группы или одиноким человеком с инвалидностью любой группы.

Заметьте! Кроме того, право на получение двух выплат имеют некоторые граждане после потери кормильца. В частности, лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние дети могут получать одновременно пенсию по потере кормильца и государственную социальную помощь.

Как оформить доплату

Размер социальной помощи зависит от группы и подгруппы лица и может варьироваться от 1,28 тысячи до 6,39 тысячи гривен.

Для оформления доплаты необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины и подать соответствующий пакет документов. В него входят: