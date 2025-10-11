Учителям удвоили доплаты: в каких областях уже действует новый размер выплат
- С октября 2025 года учителям на прифронтовых территориях девяти областей Украины удвоили доплаты за работу в неблагоприятных условиях до 4 000 гривен.
- Повышенные надбавки получат педагоги из 84 территориальных громад в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
С октября 2025 года в образовательных учреждениях девяти областей Украины вводят новый порядок начисления заработной платы педагогам. Соответствующие изменения в систему оплаты труда учителей утвердил Кабинет Министров.
Кто получит двойные доплаты к зарплате?
С октября 2025 года учителям на прифронтовых территориях повысили доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Новые правила касаются педагогов, которые работают очно и смешанно, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Поэтому Кабмин удвоил доплату, которая ранее составляла 2 000 гривен. Теперь она достигает уже 4 000 гривен и растет пропорционально, если учитель работает сверх ставки.
Учителя каких областей получат увеличенные доплаты?
Как отметили в Министерстве образования и науки Украины, повышенные надбавки получат педагоги из 84 территориальных общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Важно! Из-за того что решение приняли задним числом, в октябре учителя получат двойную доплату за два месяца.
Какие еще доплаты учителям с сентября выросли?
С 1 сентября 2025 года ежемесячная доплата для всех учителей выросла вдвое: с 1 января она составляла 1 000 гривен, а с сентября 2 000 гривен.
Повышенная надбавка охватывает всех педагогов, независимо от предмета, количества часов, должности, места работы или совместительства, а также директоров и заместителей, которые имеют педагогическую нагрузку.