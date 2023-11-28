Кому из украинских военных предоставят доплату: успейте оформить до 10 декабря

Правительство ввело для украинских военных специальные надбавки. Речь идет о тех военнослужащих, которые сейчас проходят службу.

Кто из военных получит новую надбавку

Согласно новому решению Кабмина, изменился срок подачи заявления на получение надбавки ко Дню Независимости Украины. Ранее проинформировать ПФУ о таких гражданах нужно было до 1 октября 2023 года. Теперь это можно сделать до 10 декабря.

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Эта доплата предоставляется военным, которые получили статус ветерана, однако они не являются пенсионерами. Размер выплаты индивидуален и зависит от того, какой именно статус имеет лицо, служащие получают от 450 до 3 100 гривен.

Сумма надбавки определялась, соответственно, до суммы прожиточного минимума, назначенного недееспособным лицам. Сейчас это значение 2 093 гривны. Выплаты рассчитывались в следующем соотношении:

50% от прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность, получили участники боевых действий;

30% – члены семей погибших или умерших военнослужащих и ветеранов;

20% – участники войны.

Выплаты ко Дню Независимости были введены в качестве альтернативы надбавкам ко Дню победы 9 мая. Эти средства могут получить ветераны войны, жертвы нацистских преследований, действующие военнослужащие и лица, обладающие особыми заслугами перед Родиной.