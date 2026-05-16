Украинки смогут получать дополнительные выплаты к пенсии в июне

Часть украинок может ежемесячно получать дополнительные выплаты к пенсии в размере более тысячи гривен. Однако такая доплата предусмотрена только при определенных условиях. Кто имеет право на надбавку в июне, читайте дальше.

Какая есть надбавка женщинам к пенсии в Украине?

В 2026 году часть украинок может получать дополнительную прибавку к пенсии в размере более тысячи гривен. Такую поддержку государство предусмотрело для матерей, которые родили или воспитали пятерых и более детей, напоминает Пенсионный фонд.

Для этой категории женщин государство предусматривает отдельные пенсионные гарантии, в частности досрочный выход на пенсию и дополнительные ежемесячные выплаты. Такое право закреплено в системе пенсий за особые заслуги перед Украиной.

Почему государство предоставляет такую доплату женщинам?

Фактически эта надбавка является не просто социальной помощью, а формой признания многолетнего труда по воспитанию детей. В государстве считают, что многодетные матери делают значительный вклад в общество, ведь воспитание нескольких детей часто влияет на возможность полноценно строить карьеру и получать высокий официальный доход.

Справочно! Часть женщин после выхода на пенсию оказывается в финансово сложной ситуации, ведь много лет ухода за детьми могут означать меньший страховой стаж, ниже официальную зарплату или перерывы в работе.

В таком случае надбавка становится механизмом частичной компенсации. Фактически государство признает, что воспитание большой семьи также является общественно важным трудом, даже если она не всегда отражается в трудовой книжке или размере пенсионных взносов.

Какой размер доплаты в 2026 году?

Размер надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это определяется Законом Украины. В 2026 году сумма доплаты составляет 2 595 гривен.

В зависимости от количества детей доплата может составлять от 35% до 40% этого показателя. В среднем это более 900 гривен ежемесячно, а в отдельных случаях даже более тысячи гривен.

На фоне невысоких пенсий даже такая сумма может существенно влиять на финансовое положение пенсионерки. Особенно для женщин, которые большую часть жизни посвятили семье, а не официальной работе.

Почему не все получают надбавку на детей?

Особенность украинской пенсионной системы заключается в том, что многие надбавки не назначаются автоматически. То есть даже при наличии законного права человек может годами не получать доплату только из-за отсутствия обращения в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Из-за этого часть пенсионерок фактически теряет дополнительные средства, которые могли бы существенно поддержать семейный бюджет.

На фоне инфляции и постоянного роста расходов на коммунальные услуги, лекарства и продукты система таких доплат становится все более важной. Фактически для многих женщин именно надбавки и адресная поддержка уже формируют заметную часть ежемесячного дохода.

Как оформить надбавку?

Для получения надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с документами, которые подтверждают страховой стаж, количество детей и факт их воспитания до шестилетнего возраста. В частности, могут понадобиться:

свидетельства о рождении детей, документы о стаже, паспорт и идентификационный код.

Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через электронные сервисы Пенсионного фонда. Однако на практике именно сбор подтверждающих документов часто становится главной сложностью для пенсионеров, особенно если часть архивов утрачена.

