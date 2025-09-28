Укр Рус
Не все знают: какие доплаты к пенсии положены женщинам после 60 лет
28 сентября, 16:21
Не все знают: какие доплаты к пенсии положены женщинам после 60 лет

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Женщины после 60 лет могут получить дополнительные выплаты к пенсии, если они многодетные матери, которые воспитали пять и более детей до шестилетнего возраста.
  • Кроме надбавки, такие женщины могут оформить досрочный выход на пенсию по льготным условиям после 50 лет, имея минимум 15 лет страхового стажа.

В Украине женщины могут рассчитывать на дополнительную пенсионную поддержку. Узнайте, кто уже в октябре получит плюс 870 гривен к пенсии.

Кто из пенсионерок получит доплату к пенсии?

В Украине женщины после 60 лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии, но не все об этом знают, напоминает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Он предусматривает ежемесячные доплаты для многодетных матерей, которые родили или усыновили пять и более детей и воспитали их как минимум до шестилетнего возраста. К тому же аналогичные выплаты предусмотрены также и для мужчин.

Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;
  • свидетельства о рождении детей;
  • паспорта детей (при наличии).

Какие еще льготы имеют женщины-пенсионерки?

По данным Пенсионного фонда Украины, кроме надбавки к пенсии, эти женщины могут оформить досрочный выход на пенсию по льготным условиям после 50 лет, если имеют минимум 15 лет страхового стажа.

А проверить свой страховой стаж и подать заявку на досрочную пенсию можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном

  • В Украине действует социальная пенсия. Она назначается лицам, достигшим пенсионного возраста, но не набрали достаточного страхового стажа.

  • В 2025 году ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и среднемесячным доходом семьи, при этом максимальная выплата не может превышать 3 028 гривен.