В Украине женщины могут рассчитывать на дополнительную пенсионную поддержку. Узнайте, кто уже в октябре получит плюс 870 гривен к пенсии.

Кто из пенсионерок получит доплату к пенсии?

В Украине женщины после 60 лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии, но не все об этом знают, напоминает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Интересно Пенсионный возраст для педагогов вырос: кто останется без заслуженного отдыха

Он предусматривает ежемесячные доплаты для многодетных матерей, которые родили или усыновили пять и более детей и воспитали их как минимум до шестилетнего возраста. К тому же аналогичные выплаты предусмотрены также и для мужчин.

Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

Какие еще льготы имеют женщины-пенсионерки?

По данным Пенсионного фонда Украины, кроме надбавки к пенсии, эти женщины могут оформить досрочный выход на пенсию по льготным условиям после 50 лет, если имеют минимум 15 лет страхового стажа.

А проверить свой страховой стаж и подать заявку на досрочную пенсию можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном