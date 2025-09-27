Пенсионный возраст для педагогов вырос: кто останется без заслуженного отдыха

Когда учителя могут выйти на пенсию?

Пенсионный возраст для педагогов вырос, и это существенно повлияет на возможность выхода на заслуженный отдых. По информации Пенсионного фонда Украины, теперь право на пенсию за выслугу лет имеют только те педагоги, которые достигли 55-летнего возраста и имеют не менее 30 лет педагогического стажа, сообщает 24 Канал.

Ранее для этого было достаточно 25 лет стажа независимо от возраста. Таким образом, часть педагогов фактически останется без возможности досрочно выйти на пенсию.

Обратите внимание! В то же время для тех, кто успел накопить 25 лет стажа еще до 2016 года, действует особое правило: они могут оформить пенсию независимо от возраста.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет?

Также в ПФУ отмечают, что право на такую пенсию имеют работники общеобразовательных школ, детских садов, интернатов, внешкольных учреждений и профтехучилищ. Важно помнить, что пенсию за выслугу лет назначают только после официального увольнения с должности, которая дает право на ее получение.

В случае возвращения на работу выплаты временно останавливаются.

Что еще известно о пенсии за выслугу лет: коротко о главном