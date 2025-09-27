Пенсійний вік для педагогів зріс: хто залишиться без заслуженого відпочинку

Коли вчителі можуть вийти на пенсію?

Пенсійний вік для педагогів зріс, і це суттєво вплине на можливість виходу на заслужений відпочинок. За інформацією Пенсійного фонду України, тепер право на пенсію за вислугу років мають лише ті освітяни, які досягли 55-річного віку та мають щонайменше 30 років педагогічного стажу, повідомляє 24 Канал.

Раніше для цього було достатньо 25 років стажу незалежно від віку. Таким чином, частина педагогів фактично залишиться без можливості достроково вийти на пенсію.

Зверніть увагу! Водночас для тих, хто встиг накопичити 25 років стажу ще до 2016 року, діє особливе правило: вони можуть оформити пенсію незалежно від віку.

Хто має право на пенсію за вислугу років?

Також у ПФУ зауважують, що право на таку пенсію мають працівники загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, інтернатів, позашкільних закладів та профтехучилищ. Важливо пам’ятати, що пенсію за вислугу років призначають лише після офіційного звільнення з посади, яка дає право на її отримання.

У разі повернення на роботу виплати тимчасово зупиняються.

Що ще відомо про пенсію за вислугу років: коротко про головне