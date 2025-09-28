Укр Рус
28 вересня, 16:21
2

Не всі знають: які доплати до пенсії належать жінкам після 60 років

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Жінки після 60 років можуть отримати додаткові виплати до пенсії, якщо вони багатодітні матері, які виховали п’ять і більше дітей до шестирічного віку.
  • Окрім надбавки, такі жінки можуть оформити достроковий вихід на пенсію за пільговими умовами після 50 років, маючи мінімум 15 років страхового стажу.

В Україні жінки можуть розраховувати на додаткову пенсійну підтримку. Дізнайтеся, хто вже у жовтні отримає плюс 870 гривень до пенсії.

Хто з пенсіонерок отримає доплату до пенсії?

В Україні жінки після 60 років можуть розраховувати на додаткові виплати до пенсії, але не всі про це знають, нагадує 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Він передбачає щомісячні доплати для багатодітних матерів, які народили або всиновили п’ять і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку. До того ж аналогічні виплати передбачені також і для чоловіків.

Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду з пакетом документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • паспорти дітей (за наявності).

Які ще пільги мають жінки-пенсіонерки?

За даними Пенсійного фонду України, окрім надбавки до пенсії, ці жінки можуть оформити достроковий вихід на пенсію за пільговими умовами після 50 років, якщо мають мінімум 15 років страхового стажу.

А перевірити свій страховий стаж та подати заявку на дострокову пенсію можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне

  • В Україні діє соціальна пенсія. Вона призначається особам, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу.

  • У 2025 році її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середньомісячним доходом сім’ї, при цьому максимальна виплата не може перевищувати 3 028 гривень.