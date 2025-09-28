Не всі знають: які доплати до пенсії належать жінкам після 60 років
- Жінки після 60 років можуть отримати додаткові виплати до пенсії, якщо вони багатодітні матері, які виховали п’ять і більше дітей до шестирічного віку.
- Окрім надбавки, такі жінки можуть оформити достроковий вихід на пенсію за пільговими умовами після 50 років, маючи мінімум 15 років страхового стажу.
В Україні жінки можуть розраховувати на додаткову пенсійну підтримку. Дізнайтеся, хто вже у жовтні отримає плюс 870 гривень до пенсії.
Хто з пенсіонерок отримає доплату до пенсії?
В Україні жінки після 60 років можуть розраховувати на додаткові виплати до пенсії, але не всі про це знають, нагадує 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".
Він передбачає щомісячні доплати для багатодітних матерів, які народили або всиновили п’ять і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку. До того ж аналогічні виплати передбачені також і для чоловіків.
Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду з пакетом документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж;
- свідоцтва про народження дітей;
- паспорти дітей (за наявності).
Які ще пільги мають жінки-пенсіонерки?
За даними Пенсійного фонду України, окрім надбавки до пенсії, ці жінки можуть оформити достроковий вихід на пенсію за пільговими умовами після 50 років, якщо мають мінімум 15 років страхового стажу.
А перевірити свій страховий стаж та подати заявку на дострокову пенсію можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне
В Україні діє соціальна пенсія. Вона призначається особам, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу.
У 2025 році її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середньомісячним доходом сім’ї, при цьому максимальна виплата не може перевищувати 3 028 гривень.