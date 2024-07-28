Дополнительные выплаты пенсионерам: кто получит 1 тысячу гривен

В августе некоторые пенсионеры будут иметь возможность получить дополнительные выплаты к пенсии, в частности в связи с ухудшением состояния здоровья. Кто может на них рассчитывать, читайте далее.

Дополнительная тысяча к пенсии

На дополнительные деньги к пенсии могут рассчитывать пенсионеры у которых ухудшенное состояние здоровья. Размер этой доплаты рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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По состоянию на август 2024 года – это 944 гривны. Впрочем, деньги можно получить только при условии, что пенсионеры имеют официальное подтверждение этому.

При этом, необходимо также соответствовать следующим критериям:

пенсионер должен проживать в одиночестве;

возраст от 80 лет;

нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;

имеет пенсию по возрасту.

Эта доплата назначается только после того, как пенсионер лично обратится в соответствующие органы. Он должен написать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья.