Надбавки для украинцев: кто сможет получить дополнительную выплату до 1 ноября
Источник:ПФУ
Правительство ввело надбавку для некоторых категорий населения. Дополнительные выплаты можно получить до 1 ноября 2023 года.
Какие надбавки могут получить украинцы
В августе ко Дню Независимости дополнительные выплаты получат пенсионеры, имеющие особые заслуги перед государством. Однако правительство решило предоставить надбавки и другим категориям населения.
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Выплаты смогут получить украинцы, имеющие особые заслуги перед государством и при этом не пенсионеры.
Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований предусмотрено, что получатели денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, в частности, ветераны войны, которые не являются пенсионерами, не находятся на службе и приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться в органы Пенсионный фонд Украины и получить ее до 1 ноября текущего года.
– говорится в постановлении.
Кто получит надбавку ко Дню Независимости:
- жертвы нацистских преследований;
- ветераны войны;
- пострадавшие во время военных действий в Украине;
- люди, имеющие особые заслуги перед государством;
- члены семьи погибших военных;
- участники и пострадавшие во время Революции Достоинства;
- члены семей погибших военных;
- люди, имеющие I – III группу инвалидности в результате боевых действий.