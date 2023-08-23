Надбавки для украинцев: кто сможет получить дополнительную выплату до 1 ноября

Правительство ввело надбавку для некоторых категорий населения. Дополнительные выплаты можно получить до 1 ноября 2023 года.

Какие надбавки могут получить украинцы

В августе ко Дню Независимости дополнительные выплаты получат пенсионеры, имеющие особые заслуги перед государством. Однако правительство решило предоставить надбавки и другим категориям населения.

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Выплаты смогут получить украинцы, имеющие особые заслуги перед государством и при этом не пенсионеры.

Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований предусмотрено, что получатели денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, в частности, ветераны войны, которые не являются пенсионерами, не находятся на службе и приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться в органы Пенсионный фонд Украины и получить ее до 1 ноября текущего года.

– говорится в постановлении.

Пенсионеры получают прибавку автоматически, с пенсией. Другие люди, подпадающие под определенные категории, должны обратиться в ПФУ для предоставления средств.

Кто получит надбавку ко Дню Независимости: