Пенсии в сентябре: для кого вырастут выплаты и на сколько

Некоторые пенсионеры имеют право на специальные надбавки к пенсии, которые зависят от нескольких факторов, в частности от возраста лица. Эти доплаты могут значительно повысить общий размер пенсионного обеспечения, что способствует улучшению финансового положения пожилых людей.

У кого увеличатся надбавки в сентябре

В сентябре пенсионеры, которые достигнут новых возрастных рубежей, получат повышение своих надбавок по возрасту. В частности, те, кому исполнится 75 или 80 лет, получат увеличенную сумму выплат.

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Из-за того, что пенсионерам, которые соответствуют установленным критериям, ПФУ автоматически назначает надбавку, она соответственно автоматически пересчитается согласно их актуальным возрастом.

В сентябре возрастные доплаты пенсионерам распределяются следующим образом:

От 70 до 74 лет получают доплату в размере 300 гривен;

От 75 до 79 лет – 456 гривен;

От 80 лет и старше – 570 гривен.