Пенсия в 50 лет: кто из мужчин сможет выйти на отдых раньше

Согласно нынешнему украинскому законодательству, некоторые украинцы смогут выйти на пенсию в 50 лет. Речь идет о специальностях с особым начислением страхового стажа.

Кто из украинцев сможет раньше выйти на пенсию

Украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет, если у них достаточное количество страхового стажа. По состоянию на 2023 год – это 30 лет, как для мужчин, так и для женщин.

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Какие специалисты могут выйти на пенсию раньше:

Рабочие, занятые на подземных работах, в особенно вредных условиях.

Если специалисты этого профиля хотят выйти на пенсию в 50 лет, им нужно иметь минимум 25 лет стажа.

Работники, имевшие особо сложные условия труда.

Для выхода на пенсию в 55 лет они должны иметь минимум 30 лет стажа.

Водители тяжелых грузовиков и городского транспорта.

Эти рабочие могут выйти на пенсию в 55 лет, имея стаж не менее 30 лет. Обратите внимание, что минимум 12 лет и 6 месяцев из общего количества проработанных лет должно быть на указанной специальности.

Работники сельского хозяйства.

Для того чтобы выйти на пенсию в 55 лет, трактористы-машинисты, работающие на полях, должны приобрести минимум 30 лет стажа. Не менее 20 лет из которых принадлежит именно сельскому хозяйству.

Как оформить пенсию досрочно

Если ваша специальность подпадает под льготное законодательство, вы можете оформить пенсию в ближайшем Пенсионном фонде или онлайн.

Пересчет вашего стажа производится автоматически в соответствии с записями в трудовой книге.