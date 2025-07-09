Каждый пятый в Украине может выйти на пенсию до 60 лет: сколько из-за этого теряет государство
- В Украине разработан законопроект о реформе пенсионной системы, поскольку каждый пятый может выйти на пенсию раньше, что приводит к значительным потерям для государства.
- Право на досрочную пенсию имеют женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет при определенных условиях, а также лица с инвалидностью и низкорослостью.
Большое количество украинцев имеет право уйти на пенсию досрочно. Из-за этого государство недополучает десятки миллиардов гривен.
Ситуация с досрочными пенсиями в Украине
В Минсоцполитики уже разработали законопроект о реформе солидарной пенсионной системы и накопительной пенсионной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу".
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Министр Дария Марчак говорит, что общий пенсионный возраст в Украине – от 60 до 65 лет, однако многие украинцы могут выйти на отдых раньше.
Каждый пятый в стране имеет право на досрочный выход на пенсию. А это – десятки миллиардов гривен, которые мы не дополучаем в доходы пенсионной системы. У нас одновременно происходят потери от того, что люди меньше работают. И потери от того, что мы больший период времени платим пенсию,
– сказала она.
У кого есть право на досрочную пенсию по возрасту
Право на досрочную пенсию по возрасту по возрасту в 2025 году имеют:
- женщины от 50 лет со стажем от 15 лет, которые воспитали пять и более детей до 6 лет или имеют детей с инвалидностью или тяжелыми болезнями;
- мужчины от 55 лет со стажем от 20 лет при аналогичных условиях в отношении детей;
- лица с инвалидностью I группы или инвалидностью с детства I группы: мужчины от 50 лет (стаж от 15 лет), женщины от 40 лет (стаж от 10 лет);
- лица с низкорослостью: мужчины от 45 лет (стаж от 20 лет), женщины от 40 лет (стаж от 15 лет).
Заметьте! Также закон предусматривает другие категории с правом на досрочную пенсию.