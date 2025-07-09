Каждый пятый в Украине может выйти на пенсию до 60 лет: сколько из-за этого теряет государство

Большое количество украинцев имеет право уйти на пенсию досрочно. Из-за этого государство недополучает десятки миллиардов гривен.

Ситуация с досрочными пенсиями в Украине

В Минсоцполитики уже разработали законопроект о реформе солидарной пенсионной системы и накопительной пенсионной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу".

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Министр Дария Марчак говорит, что общий пенсионный возраст в Украине – от 60 до 65 лет, однако многие украинцы могут выйти на отдых раньше.

Каждый пятый в стране имеет право на досрочный выход на пенсию. А это – десятки миллиардов гривен, которые мы не дополучаем в доходы пенсионной системы. У нас одновременно происходят потери от того, что люди меньше работают. И потери от того, что мы больший период времени платим пенсию,

– сказала она.

У кого есть право на досрочную пенсию по возрасту

Право на досрочную пенсию по возрасту по возрасту в 2025 году имеют:

женщины от 50 лет со стажем от 15 лет, которые воспитали пять и более детей до 6 лет или имеют детей с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

мужчины от 55 лет со стажем от 20 лет при аналогичных условиях в отношении детей;

лица с инвалидностью I группы или инвалидностью с детства I группы: мужчины от 50 лет (стаж от 15 лет), женщины от 40 лет (стаж от 10 лет);

лица с низкорослостью: мужчины от 45 лет (стаж от 20 лет), женщины от 40 лет (стаж от 15 лет).

Заметьте! Также закон предусматривает другие категории с правом на досрочную пенсию.