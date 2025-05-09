Доставка газа: сколько украинцам придется платить в мае

На протяжении нескольких лет украинцы получают по две платежки за газ: за поставку газа и за распределение (доставку). Однако некоторые могут не платить за доставку газа.

Сколько стоит доставка газа

Тариф на доставку газа устанавливают ежегодно 1 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киевгаз".

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Стоимость доставки газа может отличаться, в зависимости от области и поставщика. К примеру, для клиентов "Киевгаза" утвержден тариф 0,384 гривны за 1 кубометр в месяц.

Тарифы на доставку газа в других областях:

"Газсети", Винницкий филиал – 2,112 гривны за кубометр;

ООО "Газовик" – 2,148 гривны за кубометр;

ООО "Газпостачсервис" – 2,952 гривны за кубометр;

"Газсети", Волынский филиал – 1,884 гривны за кубометр;

"Газсети", Днепровский филиал – 1,080 гривны за кубометр;

"Газсети", Криворожский филиал – 0,636 гривны за кубометр;

ПАО "Донецкоблгаз" – 1,416 гривны за кубометр;

"Газсети", Житомирский филиал – 2,040 гривны за кубометр;

"Газсети", Закарпатский филиал – 2,388 гривны за кубометр;

ПАО "Запорожгаз" – 1,104 гривны за кубометр;

"Газсети", Киевский филиал – 1,788 гривны за кубометр;

ПАО "Киевгаз" – 0,384 гривны за кубометр;

"Газсети", Ивано-Франковский филиал – 2,232 гривны за кубометр;

"Газсети", Кропивницкий филиал – 1,788 гривны за кубометр;

"Газсети", Львовский филиал – 2,028 гривны за кубометр;

ООО "Спектргаз" – 2,820 гривны за кубометр;

"Газсети", Николаевский филиал – 2,388 гривны за кубометр;

ПАО "Одессагаз" – 1,308 гривны за кубометр;

ПАО "Полтавагаз" – 2,112 гривны за кубометр;

ПАО "Кременчуггаз" – 0,552 гривны за кубометр;

"Газсети", Ровенский филиал – 1,848 гривны за кубометр;

"Газсети", Сумской филиал – 1,608 гривны за кубометр;

"Газсети", Тернопольский филиал – 2,100 гривны за кубометр;

ПАО "Тернопольгоргаз" – 0,960 гривны за кубометр;

ПАО "Херсонгаз" – 1,944 гривны за кубометр;

"Газсети", Хмельницкий филиал – 1,848 гривны за кубометр;

"Газсети", Черкасский филиал – 0,684 гривны за кубометр;

ПАО "Уманьгаз" – 2,340 гривны за кубометр;

"Газсети", Черновицкий филиал – 2,388 гривны за кубометр;

"Газсети", Черниговский филиал – 2,112 гривны за кубометр;

Как посчитать плату за доставку газа

Посчитаем стоимость услуги на примере потребителя "Киевгаза". Потребитель в Киеве с газовой плитой за год использовал 150 кубометров газа. Следовательно его месячная плата за доставку газа рассчитывается по следующей формуле: 150 кубометров ÷ 12 месяцев × 0,384 гривны = 4,80 гривен/месяц.

Можно ли не платить за транспортировку газа

Потребители должны платить за доставку газа, даже если не пользуются им, однако имеют подключение к сети.

Для расчета этого платежа учитывают минимально установленные показатели, поэтому отдельных тарифов на газ или льгот для уязвимых категорий населения нет. Чтобы сэкономить деньги, нужно полностью отсоединиться от газовой сети.