Достройка ХАЭС и газовые хранилища: как Украина может стать энергетическим хабом для Европы

Недавно стало известно, что Украина купит российские атомные реакторы в Болгарии для достройки 2 блоков на Хмельницкой АЭС. После достройки ХАЭС может стать крупнейшей в Европе с мощностью в 6,4 гигаватта. В то же время есть предложения и относительно украинских хранилищ, которые тоже являются одними из крупнейших, что могут хранить и поставлять газ для европейцев.

Будет ли Украина поставлять газ и электроэнергию для Европы

Возможна ли продажа украинской электроэнергии за границу после достройки ХАЭС

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что пока трудно спрогнозировать, как может усилить энергосистему Украины строительство 2 блоков на Хмельницкой АЭС.

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Как объясняет Рябцев, это из-за того, что нет сценария прогноза спроса на электрическую энергию до 2035 года. Таким образом, поскольку этого документа нет, то трудно что-то говорить о том, будет ли достаточно достроенной электроэнергии или нет.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Известно, что достройка 2 блоков на ХАЭС – это дополнительные 2 гигаватта мощности, но какой будет структура генерации в 2035 году – неизвестно. Тем более энергетическую стратегию 2050 года официально не обнародовано.

Интересно, что президент Зеленский во время пресс-конференции в Мюнхене отметил, что в случае, когда война в Украине закончится, ожидается, что в энергосистеме будет обеспечен профицит электроэнергии, в том числе и через построенные новые блоки. То есть страна будет готова полностью поставлять электрическую энергию за границу.

Обратите внимание! В результате достройки 2 блоков на Хмельницкой АЭС станция станет крупнейшей в Европе. Ее общая мощность достигнет 6,4 гигаватта.

В то же время Рябцев объясняет, что в Украине вряд ли может быть профицит электроэнергии из-за сомнительных перспектив возобновления работы Запорожской АЭС, которая сегодня оккупирована россиянами.

Кроме того, достройка блоков может длиться немалый период, ведь в технико-экономическом обосновании, которое разрабатывал "Энергоатом" еще в 2017 году, установлена дата окончания строительства, а именно 84 месяца, то есть это 7 лет минимум.

Напоминаем! Украина приняла решение о закупке старых российских атомных реакторов в Болгарии почти неделю назад. Владимир Зеленский во время визита на ХАЭС рассказал, что решение о такой закупке принято именно в этот период из-за того, что болгарские коллеги дали четко понять, что позже будут не заинтересованы в сотрудничестве. Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, общие расходы на закупку реакторов достигнут 1 миллиарда долларов.

Какова вероятность, что Украина может хранить газ для Европы в своих хранилищах

Еще одно из заявлений Владимира Зеленского в Мюнхене касалось хранения и поставки американского сжиженного природного газа (LNG) в Европу с помощью Украины. Он отметил, что такой путь может обеспечить энергонезависимость Европы.

Дело в том, что Украина имеет 30 миллиардов кубических метров газа в своих газохранилищах.

Таким образом, хранение американского LNG может быть обеспечено.

Кроме того, по словам Зеленского, сеть поставок газа в Европу полностью функционирует, поэтому страна готова к этому.

Рябцев в то же время говорит, что большим препятствием для такой идеи может стать то, что Украина пока не является членом Европейского союза, ведь европейские государства должны хранить запасы газа именно на своей территории.

Конечно, что есть определенные исключения относительно 12% этих запасов, но этого недостаточно для того, чтобы на что-то существенное рассчитывать. Впрочем, если до этого Украина не станет членом ЕС украинские хранилища могут сыграть вспомогательную роль в случае, когда топливо будет закупаться различными американскими и европейскими трейдерами летом, а зимой будет реализовываться,

– говорит господин Геннадий.

Возможными путями сотрудничества в этом плане могли бы стать поставки LNG из США в греческие порты или в польский порт Свиноуйсьце. Затем закачка газа в подземные хранилища Украины происходила бы с использованием европейской газовой сети.

Однако для того, чтобы это сработало, нужно построить несколько интерконнекторов, в частности интерконнектор Украина – Польша. Без этого использование украинских газовых хранилищ на 100% по меньшей мере где-то в следующие 5 лет маловероятно.