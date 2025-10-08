Бельгийская компания Thales Belgium страдает от засилья дронов над ее заводами. Ведущий производитель оружия в Евросоюзе заявляет, что мишенью беспилотников все чаще становятся его секретные предприятия.

Где кружат неизвестные дроны?

Дроны, в частности, были замечены над заводом Thales Belgium по изготовлению 70-миллиметровых ракет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также У России проблемы: вице-маршал Британии раскрыл для чего Путину атаки на НАТО

Мы видим гораздо больше дронов, чем несколько месяцев назад,

– рассказал директор Thales Belgium Ален Кэврин.

Он уточнил, что неизвестные беспилотники зафиксировали над объектом Évegnée Fort в восточном регионе Льежа. Это единственный в Бельгии завод, где у компании есть лицензия на сбор и хранение взрывчатых веществ для ее 70-миллиметровых ракет.

Мы обеспокоены этими событиями,

– добавил руководитель предприятия.

Кэврин объяснил, что сейчас Thales Belgium пытается вдвое увеличить производственные мощности для неуправляемых и лазерно-управляемых ракет FZ275 и производить до 70 тысяч в следующие несколько лет при высоком спросе.

По его словам, компания приложила "огромные усилия" для установки систем обнаружения дронов на своих объектах. При этом Thales могла бы перехватывать управление этими БПЛА, однако закон это запрещает. Есть также риск, что сбитые дроны упадут на людей или повредят инфраструктуру.

Почему не могут сбивать дроны?

Компания Thales Belgium призывает правительство ввести четкие правила для перехвата и обезвреживания беспилотников, чтобы производители оружия могли четко понимать, где заканчивается ответственность полиции и начинается ответственность компаний в таких случаях.

Процесс должен быть четко урегулирован,

– подчеркнул Кэврин.

Эти заявления звучат на фоне сообщений о появлении неизвестных дронов, что все чаще появляются в разных странах ЕС.

В течение последнего месяца беспилотники зафиксировали в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании.

Некоторые дроны, которые, в частности, пролетали над территорией Польши и Румынии, были российскими, однако происхождение других неизвестно.

В ответ на это НАТО запустило новую программу Eastern Sentry, которая должна устранить критические пробелы в системе воздушной обороны Альянса.

Важно! Заметим, что в последнее время НАТО все чаще критикуют за неэффективное реагирование на нарушение воздушного пространства. В частности, критику вызвал эпизод, когда самолеты сбивали дешевые российские дроны ракетами, которые стоят миллионы долларов. Так, по информации Bild, НАТО потратило 1,2 миллиона евро на сбивание трех дронов в Польше в начале сентября.

Как дроны нарушают воздушное пространство ЕС?