Бельгійська компанія Thales Belgium потерпає від засилля дронів над її заводами. Провідний виробник зброї у Євросоюзу заявляє, що мішенню безпілотників все частіше стають його секретні підприємства.

Де кружляють невідомі дрони?

Дрони, зокрема, були помічені над заводом Thales Belgium із виготовлення 70-міліметрових ракет, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Ми бачимо набагато більше дронів, ніж кілька місяців тому,

– розповів директор Thales Belgium Ален Кеврін.

Він уточнив, що невідомі безпілотники зафіксували над об’єктом Évegnée Fort у східному регіоні Льєжа. Це єдиний у Бельгії завод, де у компанії є ліцензія на збирання та зберігання вибухових речовин для її 70-міліметрових ракет.

Ми стурбовані цими подіями,

– додав керівник підприємства.

Кеврін пояснив, що зараз Thales Belgium намагається удвічі збільшити виробничі потужності для некерованих і лазерно-керованих ракет FZ275 і виробляти до 70 тисяч у наступні кілька років за високого попиту.

За його словами, компанія доклала "величезних зусиль" для встановлення систем виявлення дронів на своїх об’єктах. При цьому Thales могла б перехоплювати управління цими БПЛА, проте закон це забороняє. Є також ризик, що збиті дрони впадуть на людей або пошкодять інфраструктуру.

Чому не можуть збивати дрони?

Компанія Thales Belgium закликає уряд запровадити чіткі правила для перехоплення та знешкодження безпілотників, щоб виробники зброї могли чітко розуміти, де закінчується відповідальність поліції і починається відповідальність компаній у таких випадках.

Процес має бути чітко врегульований,

– наголосив Кеврін.

Ці заяви лунають на тлі повідомлень про появу невідомих дронів, що дедалі частіше з'являються у різних країнах ЄС.

Протягом останнього місяця безпілотники зафіксували у Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії.

Деякі дрони, які, зокрема, пролітали над територією Польщі та Румунії, були російськими, проте походження інших невідоме.

У відповідь на це НАТО запустило нову програму Eastern Sentry, яка має усунути критичні прогалини в системі повітряної оборони Альянсу.

Важливо! Зауважимо, що останнім часом НАТО все частіше критикують за неефективне реагування на порушення повітряного простору. Зокрема, критику викликав епізод, коли літаки збивали дешеві російські дрони ракетами, які коштують мільйони доларів. Так, за інформацією Bild, НАТО витратило 1,2 мільйона євро на збиття трьох дронів у Польщі на початку вересня.

Як дрони порушують повітряний простір ЄС?