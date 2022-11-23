Боятся санкций: даже дружественные России страны отказываются от платежной системы "Мир"

Из-за полномасштабной войны в Украине из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, поэтому агрессорка осталась только со своей платежной системой "Мир". К ней подключились девять стран, но банки шести из них отказались от нее после того, как Минфин США пригрозил наложить санкции на любого, кто помогает или поддерживает его использование.

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Собеседник Bloomberg сообщил, что Центробанк был не готов к такому уровню давления, поэтому вынужден искать альтернативы. Как оказалось, если торговые санкции в отношении России многие готовы обходить, то ситуация с отказом от "Мир" показала реальную ситуацию и отношение так называемых дружественных стран к агрессорке. Для них очевидно влияние и мощь США и ЕС весомее псевдо важности России.

Какие страны отказались от карт "Мир"

В конце сентября национальный процессинговый центр Узбекистана прекратил обработку карт "Мир".

Что касается вопросов соответствия, трудно определить, подпадает ли под санкции пользователь этой карты или нет,

– сказал Бехзод Хамраев, заместитель главы центрального банка Узбекистана.

Также от обработки карт системы "Мир" отказались кыргызстанские, таджикистанские, вьетнамские и казахстанские банки.

Центральный банк Шри-Ланки заявил, что не будет принимать карты "Мир" в местном банковском секторе из-за санкций США. Вместе с тем Индонезия обсуждает внедрение "Мир".

Санкции США могут повлиять на процесс принятия решений,

– заявил посол Индонезии Хосе Антонио Морато Таварес.

В России подтвердили отказ дружественных стран от "Мир"

Частично работу с российской платежной системой сохранили только Армения, Белоруссия и Казахстан.

На сайте "Мира" уже убрали раздел с иностранными партнерами системы. Президент Российской ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов связывает отказ от сотрудничества со слишком высокими рисками и низкими выгодами от сохранения отношений с системой "Мир".

Беспокойство вторичными санкциями преобладает интерес к комиссионным доходам. Теперь каждый будет вынужден использовать какие-либо частные решения во многих странах,

– прокомментировал он.

К слову, прессслужба Центробанка России не ответила на запрос Bloomberg по поводу комментария на эту тему.