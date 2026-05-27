Без света остались тысячи: россияне повредили сразу три объекта ДТЭК в одной из областей
Во вторник, 26 мая, российские военные продолжили обстреливать инфраструктуру Украины. Вражеские удары повредили сразу три энергетических объекта ДТЭК в Днепропетровской области.
Что известно о последствиях атаки
Из-за этого без света остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области. Подробнее о ситуации рассказали в компании.
Смотрите также Тарифы Укрэнерго планируют повысить – вырастут ли цены для обычных украинцев
К счастью, сотрудники ДТЭК не пострадали. Как только это позволила ситуация с безопасностью, энергетики начали аварийно-восстановительные работы.
К слову, всего за последние два дня свет вернули более 33 тысячам семей Днепропетровской области.
Энергетики продолжают работать, чтобы как можно быстрее заживить все дома. Битва за свет продолжается!
– отметили в компании.
Что известно о других атаках на ДТЭК
Напомним, ночью 20 мая противник атаковал энергообъект в Одесской области – тогда без электроэнергии остались десятки тысяч семей. Еще раньше, вечером 14 мая, компания также сообщала о повреждении инфраструктуры в области в результате российского удара.
Кроме того, в мае на Днепропетровщине целью FPV-дрона оккупантов стали энергетики, которые ехали на восстановительные работы в один из прифронтовых городов. Работники ДТЭК успели оставить автомобиль и не пострадали.
Интересно! В пресс-службе Укрэнерго в комментарии 24 Канала отметили, что Украина может пройти лето без отключений света в случае отсутствия массированных атак, стабильной работы энергосистемы и умеренной погоды. Также важным фактором называют возможность импортировать электроэнергию на приемлемых экономических условиях. Однако компания готовится к различным сценариям развития событий.