Катастрофа на Дунае: к чему приводит критическое обмеление реки для экономики Украины

Обмеление Дуная ограничило альтернативную логистику Украины в условиях блокировки черноморских портов. Это наносит удар по агросектору, металлургии и импорту топлива.

Из-за блокады Россией черноморских портов Одесской области судоходство по Дунаю по резервному маршруту вновь стало одним из ключевых факторов поддержки украинской экономики. Именно благодаря дунайским портам и другим логистическим путям сейчас пытаются хотя бы частично компенсировать потерю морского экспорта.

Однако создается впечатление, будто против Украины здесь играет сама природа, поскольку в этом году уровень воды в Дунае находится на критически низких отметках. Это негативно сказывается на судоходстве, а также бросает вызов энергетике соседних стран.

24 Канал изучил, что означает обмеление Дуная для стратегических отраслей экономики Украины и сможет ли речная логистика спасти экспорт в критический момент.

Последствия обмеления Дуная для украинского экспорта

Вторая по величине река Европы катастрофически обмелела. Уровень воды упал до отметок, которых на Дунае не видели десятилетиями. В Румынии в начале августа зафиксировали приближение к историческому минимуму 1985 года, тогда как в Сербии заявили о достижении местами самого низкого уровня с 1909 года.

Дунай является важной транспортной артерией Европы, поскольку его бассейн объединяет 19 стран. Для Украины значение реки усиливается тем, что в условиях блокады Россией черноморских портов она является одной из немногих альтернатив для экспортной логистики. Через дунайские порты Украины за границу вывозят сельскохозяйственную и металлургическую продукцию, а также импортируют топливо.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу аналитик УКАБ Максим Гопка, дунайские порты являются важным резервным маршрутом, позволяющим избежать полной остановки аграрного экспорта. Однако стать полноценной альтернативой Большой Одессы они не способны.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Их главное преимущество заключается в возможности доставлять продукцию на баржах до Констанцы или отгружать ее небольшими морскими судами. Дунай может смягчить последствия блокады, но не заменит глубоководные черноморские порты.

Важную роль дунайские порты сыграли в первые годы полномасштабной войны, когда пришлось экстренно наращивать логистику на этом маршруте в условиях блокады Черного моря со стороны России. По итогам 2022 года через Рени, Измаил и Усть-Дунайск было перевезено около 16,5 миллиона тонн грузов (для сравнения: в 2021 году – 5,5 миллиона тонн). В 2023 году грузооборот дунайских портов достиг рекордных 29 миллионов тонн.

Максим Гопка отмечает, что в августе 2023 года через украинские порты Дуная прошло около 64,5% всего альтернативного экспорта, а именно – 2,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. В целом, без Большой Одессы, он достиг тогда рекордных 3,7 миллиона тонн в месяц.

Дунайские порты Украины / 24 Канал

В последующие годы объемы перевалки грузов через дунайские порты снижались и по итогам 2025 года упали до около 9 миллионов тонн, поскольку стала доступна более эффективная и выгодная морская логистика.

За первое же полугодие 2026 года все альтернативные маршруты (Дунай, железная дорога, автотранспорт) обеспечили экспорт 2,7 миллиона тонн агропродукции, тогда как порты Большой Одессы – 24,6 миллиона тонн.

Таким образом, пропускная способность портов на Дунае давно не используется в полную силу, а в условиях маловодья быстро наращивать ее становится физически невозможно. Аналитик УКАБ объясняет, что ключевой здесь является проблема ограничений осадки судов на всем нижнем Дунае.

В конце июля расход воды на входе Дуная в Румынию был ниже на 64 – 65 % по сравнению со средним для июля уровнем: 1 650 – 1 700 кубических метров в секунду против 4 700 – 4 750 кубических метров в секунду. Фактические глубины на отдельных критических участках сократились до 1,5 – 1,7 метра.

Из-за этого баржи теряют примерно 30 – 60 % своей обычной грузоподъемности. Один и тот же объем зерна приходится распределять между большим количеством судов и рейсов, увеличивается время оборота флота и возникают очереди,

– отмечает Максим Гопка.

Еще одной реакцией на усложнение логистики стало ее удорожание. В июле альтернативные маршруты требовали около 40 долларов на тонну дополнительных затрат по сравнению с обычным экспортом через глубоководные черноморские порты. В начале августа, по оценке аналитика, эту цифру следует скорректировать до 45 – 50 долларов за тонну.

Как объясняет Максим Гопка, подорожание вызвано сразу несколькими факторами:

ростом спроса на баржи после приостановки заходов судов в Большую Одессу;

военными рисками;

недозагрузкой флота из-за маловодья.

"Для культур с относительно низкой ценой – прежде всего кукурузы и фуражной пшеницы – альтернативная логистика может поглотить значительную часть или даже всю маржу производителя", – заключает аналитик.

В результате агробизнес, прежде всего малый, оказался под значительным давлением: сокращение отгрузок привело к падению цен на агропродукцию внутри страны, а экспортная логистика подорожала. Все это происходит в разгар уборочной кампании на фоне достаточно высоких переходных остатков с прошлого года, которые нужно где-то хранить. На горизонте – осенняя посевная, для которой нужны средства на закупку ресурсов.

Чтобы смягчить последствия блокировки морского экспорта, правительство анонсировало ряд мер по поддержке аграриев. Первыми должны стать изменения в программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий 6 августа, агробизнесу предоставляется возможность привлекать льготные кредиты для пополнения оборотных средств. Ожидается, что это поможет подготовиться к полевым работам, сохранить производство и обеспечить стабильный экспорт продукции.

Разница в процентных ставках компенсируется государством. Общий объем кредитных возможностей в рамках программы льготных кредитов – до 80 миллиардов гривен.

Однако даже при оптимистических сценариях власти признают, что дунайские, железнодорожные и автомобильные маршруты могут обеспечить максимум до 45 – 50 % годового экспорта агропродукции.

Значительные проблемы из-за блокировки черноморских портов испытывает и украинская металлургия. По оценке GMK Center, кризис 2026 года для отрасли будет более разрушительным, чем в 2022 году. Альтернативы глубоководным портам нет, ведь общая ситуация гораздо менее благоприятна, чем в начале полномасштабной войны.

Морской коридор по-прежнему остается главным логистическим каналом для экспорта продукции металлургии и горнорудного сектора Украины, на долю которого в первом полугодии 2026 года пришлось 50% экспорта стали, 95% экспорта чугуна и 50% экспорта железной руды.

Как отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков для ЕП, доступ к морю является ключевым фактором выживания металлургической отрасли, а существующая проблема с экспортом – более серьезная, чем в 2022 – 2023 годах, когда цены на продукцию были выше.

В первый год полномасштабной войны часть грузов перенаправили в дунайские порты, но сейчас река обмелела, поэтому этот маршрут не может помочь отрасли. Более того, с тех пор цены на железную руду снизились со 120 долларов за тонну до менее чем 98 долларов.

Из-за перебоев с экспортом уже начались первые остановки производства:

группа Ferrexpo временно остановила производство на Полтавском горно-обогатительном комбинате;

то же самое произошло на Южном ГОКе, принадлежащем группе "Метинвест".

По словам президента "Укрметаллургпрома", если ситуация с экспортом не улучшится в течение нескольких недель, предприятия будут закрываться или переходить на простой.

По прогнозу главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, из-за закрытия морского коридора только прямые потери украинской металлургии составят 150 – 200 миллионов долларов в месяц.

Как маловодье на Дунае влияет на энергетику?

Не менее важен Дунай для энергетической безопасности. Помимо гидрогенерации, его воды обеспечивают охлаждение реакторов атомных электростанций в Венгрии и Румынии. Падение уровня воды вынудило страны частично остановить энергоблоки своих АЭС. Это привело к дефициту мощности и необходимости наращивать импорт электроэнергии.

В Венгрии на единственной АЭС "Пакш", которая покрывает почти половину потребностей страны, работает только один из четырех реакторов. Производство электроэнергии пришлось сократить из-за критического падения уровня воды в Дунае. Как заявлял премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, электростанция была "в нескольких миллиметрах" от полной остановки.

На днях ситуация с обмелением несколько улучшилась и уровень воды поднялся на 9 сантиметров по сравнению с зафиксированным в воскресенье минимумом. Однако необходимость в сокращении потребления не исчезла, поэтому больших промышленных потребителей и государственные учреждения призывают и дальше использовать меньше электроэнергии.

Дунай на территории Венгрии. Фото – Kudettné Horvát Elizabethnek из соцсетей

В Румынии ситуация аналогична: два реактора единственной в стране атомной электростанции "Чернавода" охлаждаются водой из Дуная. На долю АЭС приходится пятая часть производства электроэнергии в стране.

Еще в конце июля один из реакторов пришлось остановить, а в августе для поддержания работы действующего энергоблока прибегли к экстренным мерам. В частности, было решено перенаправить больше воды на АЭС, взорвав скалу на Дунае для изменения направления течения.

Следующим шагом стало контролируемое затопление четырех наполненных камнями барж, чтобы перенаправить поток и повысить уровень воды в районе атомной станции. По расчетам, это должно поддержать работу АЭС в ожидании подъема уровня воды в реке после дождей.

В настоящее время положение энергосистемы Румынии является сложным, поскольку из-за остановки энергоблока АЭС образовался дефицит. Для его покрытия импортируется электроэнергия из Украины, что 3 августа сообщила румынская компания Nuclearelectrica.

Как пояснил в комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко, экспорт возможен благодаря значительному количеству солнечных электростанций, которые днем позволяют вырабатывать больше электроэнергии, чем требуется для внутреннего потребления. Чтобы не ограничивать выработку СЭС и других возобновляемых источников энергии, ее излишки продают за границу.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Сегодня мы экспортируем электроэнергию в Румынию и Венгрию, хотя и не в очень больших объемах. Но экспортируем днем, когда у нас много солнца и относительно мало потребления. Вечером, когда потребление растет, солнечные электростанции уже не работают так эффективно, поэтому нам выгодно импортировать электроэнергию. Поэтому здесь существует такая коммерческая, рыночная опция.

По данным ExPro, в июле Украина на 48% увеличила экспорт электроэнергии – до 232,5 тысячи мегаватт-часов. В то же время импорт электроэнергии сократился на 40% – до 175 тысяч мегаватт-часов.

Таким образом, впервые за долгое время Украина продала за границу больше электроэнергии, чем купила оттуда. 48% поставок пришлось на Венгрию. Также экспорт осуществлялся в Румынию, Словакию, Молдову и Польшу.

В то же время потребность Украины в импорте электроэнергии не исчезла, хотя и снизилась. Эксперт Владимир Омельченко отмечает, что ситуация с остановками АЭС и дефицитом мощности в соседних странах влияет и на Украину. Поскольку снижение производства приводит к повышению цен на рынке, импорт обходится нам дороже.

Что с логистикой импорта топлива в Украину?

От обмеления Дуная страдает и топливная логистика. Низкий уровень воды создает ограничения для перевозок нефтепродуктов на баржах в условиях, когда нет возможности использовать черноморские порты.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу рассказал, что сейчас из-за низкого уровня воды баржи не могут принимать полный объем топлива. Это усугубляет и без того напряженную ситуацию с поставками ресурса.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Раньше баржа шла, и ее наполняли на 100%. А теперь наполняют только на 20 – 30%, потому что будет осадка.

Например, если раньше небольшие суда могли перевозить по Дунаю по 4 тысячи тонн топлива, то сейчас эта цифра сокращается до 1 – 2 тысяч тонн. Поэтому, чтобы доставить тот же объем топлива, требуется больше рейсов и затрат.

Мелководье Дуная существенно ограничило для Украины возможности альтернативной логистики в условиях блокады портов Большой Одессы. Низкая грузоподъемность барж удорожает перевозки и сокращает их объемы. Для ключевых отраслей украинской экономики потеря морского коридора является критической проблемой.