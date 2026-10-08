Украинцев приглашают за покупками: два столичных магазина возобновили работу

В Киеве возобновили работу два популярных магазина. Ранее они приостановили свою деятельность, поскольку получили повреждения в результате российской атаки.

Какие два магазина в ТРЦ Lavina возобновили работу

Речь идет о магазинах на территории столичного ТРЦ Lavina.

В четверг, 8 октября, о возобновлении работы сообщил магазин Decathlon в Беличах. Отмечается, что он открыт и рад видеть покупателей.

Однако посетителям сообщили о важном нюансе: вход в магазин пока возможен только со стороны внешней парковки.

Наша команда будет ждать тебя! Но напоминаем, что во время воздушной тревоги магазин приостанавливает работу и возобновляет ее после отбоя,

– подчеркнули в сообщении.

Кроме того, гипермаркет Auchan на улице Берковецкой уже тоже принимает покупателей.

Приглашаем за покупками! С нетерпением ждем вас,

– сообщили в посте.

Напомним, что Auchan Беличи получил повреждения 26 сентября. В результате российской атаки никто не пострадал.

А 7 октября стало известно, что Россия нанесла удар по складу сети гипермаркетов "Ашан". Никто из сотрудников не пострадал в результате российской атаки.