Які два магазини у ТРЦ Lavina відновили роботу

Ідеться про магазини на території столичного ТРЦ Lavina.

У четвер, 8 жовтня, про відновлення роботи повідомив магазин Decathlon Біличі. Наголошується, що він відкритий та радий бачити покупців.

Однак відвідувачам повідомили про важливий нюанс: вхід до магазину наразі можливий лише з боку зовнішньої парковки.

Наша команда чекатиме на тебе! Та нагадуємо, що під час повітряної тривоги магазин призупиняє роботу й відновлює її після відбою,

– наголосили у повідомленні.

Крім того, гіпермаркет Auchan на вулиці Берковецькій вже теж приймає покупців.

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Запрошуємо за покупками! З нетерпінням чекаємо на вас,

– повідомили у дописі.

Нагадаємо, що Auchan Біличі зазнав пошкоджень 26 вересня. Внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

А 7 жовтня стало відомо, що Росія поцілила по складу мережі гіпермаркетів "Ашан". Ніхто з працівників не постраждав внаслідок російської атаки.