Які два магазини у ТРЦ Lavina відновили роботу
Ідеться про магазини на території столичного ТРЦ Lavina.
У четвер, 8 жовтня, про відновлення роботи повідомив магазин Decathlon Біличі. Наголошується, що він відкритий та радий бачити покупців.
Однак відвідувачам повідомили про важливий нюанс: вхід до магазину наразі можливий лише з боку зовнішньої парковки.
Наша команда чекатиме на тебе! Та нагадуємо, що під час повітряної тривоги магазин призупиняє роботу й відновлює її після відбою,
– наголосили у повідомленні.
Крім того, гіпермаркет Auchan на вулиці Берковецькій вже теж приймає покупців.
Запрошуємо за покупками! З нетерпінням чекаємо на вас,
– повідомили у дописі.
Нагадаємо, що Auchan Біличі зазнав пошкоджень 26 вересня. Внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.
А 7 жовтня стало відомо, що Росія поцілила по складу мережі гіпермаркетів "Ашан". Ніхто з працівників не постраждав внаслідок російської атаки.